Venezia non vuole arrendersi 

VENEZIA. Primo match point annullato. L'Umana Venezia si rialza dopo le prime due sventole del Forum, batte 109-97 l'EA7 Milano al Taliercio e tiene viva la serie scudetto. È il terzo quarto a separare le acque della gara: la squadra di coach Spahija sfrutta l'energia del palazzetto di casa per dominare gli avversari, segnando 36 punti nei 10' dopo l'intervallo (record nella storia delle finali), con una Milano disunita, disattenta e fallosa. Insomma, ciò che aveva funzionato per l'Olimpia e non aveva funzionato per la Reyer nelle prime due gare, viene ribaltato in quel di Mestre. Il primo tempo è particolarmente equilibrato, tanto che finisce in perfetta parità (50-50). Nella ripresa, davanti allo sguardo di Federica Pellegrini, i lunghi di Venezia caricano di falli Nebo e fanno il vuoto sotto i tabelloni, con un break di 11-0, seguito da un allungo a +21 (82-61) che indirizza la gara.

«Abbiamo recuperato e- nergia e giocato duro in difesa», dice coach Spahija, «complimenti a noi". Domani sera il quarto round a Mestre: Venezia - che ha tirato con il 55% da tre - ha ripreso l'inerzia ma resta con le spalle al muro.

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