Venezia, la Mostra del Cinema è finita E ora la parola passa al pubblico in sala 

Spente le luci dell’ottantaduesima Mostra internazionale del Cinema di Venezia, i film affrontano ora la prova più importante, quella col pubblico. Il rischio di essere invisibili sembra scampato, visto che i titoli vincitori dei premi più importanti hanno già la distribuzione assicurata.

I vincitori

A cominciare dal Leone d’oro “Father Mother Sister Brother”, con le famiglie in crisi di Jim Jarmusch, in arrivo il 18 dicembre con Lucky Red. Uscirà invece con I Wonder Pictures (la data sarà comunicata a giorni) uno dei film di cui si è più parlato alla Mostra, il Leone d'argento - Gran Premio delle Giuria “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, sulla bambina morta a Gaza in mezzo a un attacco. Il documentario su una Napoli inedita, “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, Premio Speciale della Giuria, sarà nei cinema dal 18 settembre con 01. “The Smashing Machine”, il biopic su Mark Kerr campione di Mma, firmato da Benny Safdie (Leone d'Argento per la Migliore Regia) uscirà il 19 novembre. “La grazia” di Paolo Sorrentino, costruito su uno straordinario Toni Servillo, Coppa Volpi come miglior attore, sarà in sala da 15 gennaio. Il melodramma “The Sun Rises On Us All” di di Cai Shangjun, che ha conquistato con Xin Zhilei la Coppa Volpi per la migliore attrice, sarà distribuito prossimamente da Wanted Cinema. “À Pied D'oeuvre” di Valérie Donzelli (premio per la Migliore Sceneggiatura vinto dalla regista con Gilles Marchand), storia di discesa nella povertà realmente affrontata dallo scrittore Franck Courtes, uscirà prossimamente con Teodora. Sarà Movies Inspired a distribuire “Silent Friend” di Ildiko Enyedi, premio Mastroianni per la giovane interprete Luna Wedler. “No Other Choice” di Park Chan-wook, guerra senza esclusione di colpi nel mondo del lavoro, andrà nei cinema a gennaio con Lucky Red. “Il rapimento di Arabella”, road movie/dramedy di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli (premio come miglior attrice per la sezione Orizzonti) uscirà il 4 dicembre con PiperFilm. Invece “Un anno di scuola” di Laura Samani (dal racconto di Giani Stuparich), con cui Giacomo Covi ha vinto come miglior attore nella stessa sezione, sarà in sala prossimamente con Lucky Red.

Casa Netflix

Anche i tre grandi film del concorso targati Neflix passeranno in sala. L’atteso “Frankenstein” di Guillermo del Toro sarà in cinema selezionati dal 22 ottobre e sulla piattaforma dal 7 novembre. Il conto alla rovescia contro una minaccia atomica scandito da “A House Of Dynamite” di Kathryn Bigelow si potrà vedere al cinema dall'8 ottobre e dal 24 ottobre su Netflix. Mentre la dramedy su un divo in crisi, “Jay Kelly” di Noah Baumbach, con George Clooney, arriverà nelle sale il 19 novembre e su Netflix dal 5 dicembre.

Fuori concorso

Tra gli altri, guardando ai fuori concorso, “L'isola di Andrea” di Antonio Capuano, sullo scontro di due genitori per la custodia del figlio, arriverà il 2 ottobre con Europictures. “After The Hunt: Dopo la caccia” di Luca Guadagnino, che affronta il tema del #metoo con Julia Roberts e Andrew Garfield, uscirà il 16 ottobre con Eagle Pictures; la stessa casa di distribuzione porterà in sala nel 2026 il fantasy animato “Scarlet” di Mamoru Hosoda. “Ammazzare stanca” di Daniele Vicari, dall'autobiografia del figlio killer di un boss della 'ndrangheta, uscirà il 4 dicembre con 01 Distribution. “

Pelù e gli altri

Spazio anche per i tre ritratti in documentario su tre artisti della musica italiana che dopo il debutto al Lido saranno distribuiti da Nexo studios: “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini (al cinema dall'11 al 17 settembre); “Piero Pelù. Rumore Dentro” di Francesco Fei (in sala dal 10 al 12 novembre) e “Nino. 18 Giorni di Toni D'Angelo” (in sala dal 20 novembre).

In programmazione

Infine il debutto è già arrivato, fra gli altri, per due degli italiani in gara quest'anno: il diario /invettiva “Un film fatto per Bene” di Franco Maresco (Lucky Red) e il viaggio nella mente di un'omicida in “Elisa” di Leonardo di Costanzo (01 Distribution), ma anche per la delicata commedia famigliare “Come ti muovi sbagli” di Gianni Di Gregorio (Fandango).

