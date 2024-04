Venezia, il ticket al via tra le proteste 

VENEZIA. Prima città al mondo a difendersi dall’overtourism, con prenotazioni e biglietto al centro storico, Venezia ha sperimentato fra proteste (rumorose e partecipate) e consensi (soprattutto dei turisti americani) il ticket d’ingresso da 5 euro, pensato soprattutto per frenare i turisti giornalieri che vogliono visitarla anche nelle giornate da bollino nero.

Esperimento

In passato c’erano state le crociate contro i saccopelisti, adesso si è passati alle app e al QR code per gestire gli assalti di migliaia di persone al gioiello sulla laguna. Tutto è scattato ieri, festa della Liberazione e del patrono San Marco, nel primo lungo ponte festivo. Le prime reazioni indicano più luci che ombre ma la sperimentazione proseguirà per tutto il 2024, nei 29 giorni a rischio invasione segnati nel calendario. Per i controlli il Comune ha schierato un esercito tra addetti alle verifiche e polizia municipale, per spiegare ai turisti il percorso per entrare in città con il ticket, necessario dalle 8.30 alle 16.

Le esenzioni

Sono 113mila gli arrivi calcolati in giornata, ma solo 15.700 i turisti che hanno dovuto versare i 5 euro per ottenere il lasciapassare. Poco più di uno su dieci, tutti gli altri potevano contare su una qualche esenzione. Calca soprattutto al gazebo davanti alla stazione di Santa Lucia, principale punto di approdo per i vacanzieri mordi e fuggi. Per chi è diretto sui classici percorsi verso il centro storico, dal ponte degli Scalzi in direzione Rialto, o Lista di Spagna per San Marco, non passa nessuno senza identificarsi. «Va bene così», commentano soprattutto gli ospiti stranieri. La prendono meno bene i vacanzieri che arrivano dal Veneto, che pur non dovendo pagare devono registrarsi sulla app, e ricevere il QR di esenzione. Molti i turisti che pernottano negli alberghi, e quindi sono esentati dal pagamento (versano già la tassa di soggiorno). Non tutto però fila liscio: c’è qualche veneziano doc che invoca l’articolo 16 della Costituzione sulla libertà di circolazione. E nel vicino hub di Piazzale Roma va in scena la protesta dei centri sociali: sono circa in 300, contestano l’amministrazione e si fronteggiano a muso duro con la polizia per qualche minuto. Il sindaco Luigi Brugnaro dice: «Lo facciamo per lasciare la città alle generazioni future. Bisogna fare qualcosa e io ci provo. Non si è mai fatto nulla per regolare il turismo, la politica non lo fa perché non ha interesse a farlo. Io l’ho fatto. Chiedo scusa per il disagio, ma dobbiamo fare qualche cosa, non si può solo parlare».

