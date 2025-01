Venezia 1

Venezia (3-5-2) : Stankovic; Idzes, Candé, Haps; Zerbin (42’ st Carboni), Doumbia (35’ st Bjarkason), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson (24’ st Zampano); Oristanio (35’ st Yeboah), Pohjanpalo (42’ st Gytkjaer). Allenatore Di Francesco.

Verona (3-4-1-2) : Montipò, Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric (17’ st Mosquera); Suslov (37’ st Lazovic); Tengstedt (40’ st Kastanos), Sarr (37’ st Livramento). Allenatore Zanetti.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : pt 30’ Zerbin; st 32’ Tchatchoua.

Note : ammoniti Kastanos, Pohjapalo per gioco falloso.

Venezia. Venezia e Verona si fermano a vicenda nel derby veneto. Al Penzo finisce 1-1 con le reti del neo acquisto Zerbin per i padroni di casa al 30’ del primo tempo e di Tchatchoua per gli ospiti al 32’ della ripresa. Zanetti sale a 20 punti, Di Francesco a 16.

Il punto serve di più al Verona, capace di rimontare con grinta lo svantaggio iniziale grazie a una ripresa trascorsa quasi per intero nella metà campo avversaria. Per i lagunari la zona salvezza resta distante e anche l’ennesimo scontro diretto casalingo è andato sprecato. È dell’Hellas la prima occasione: al 10’ Serdar lascia partire una conclusione in diagonale su cui Stankovic si oppone in tuffo. Poco prima della mezz’ora è Zerbin prende palla a sinistra e serve Pohjanpalo, la cui conclusione viene rimpallata dalla difesa trasformandosi in un assist per il laterale ex Napoli che da due passi trafigge Montipò. Al 40’ Zanetti perde Tengsted per infortunio e inserisce Kastanos.

Gli ospiti partono a testa bassa nella ripresa ma rimediano solo corner. Al 22’ ci prova Serdar ma Stankovic fa buona guardia. Il Venezia non riesce a uscire dall’area e la pressione dell’Hellas porta i frutti sperati al 32’: Mosquera semina Candè e appoggia al centro per Sarr che in scivolata riesce a servire Tchatchoua che da due passi appoggia nel sacco. Girandola di cambi nel finale che non cambia gli equilibri. Al 40’ è il Venezia ad avere il match ball con Busio che calcia da centro ma Montipò si allunga e sventa la minaccia. A fine gara Pohjapalo è andato sotto la curva salutando i suoi supporter in quello che è apparso come un epilogo della sua esperienza gloriosa in laguna.

