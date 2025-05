Venezia, è un successo-salvezza La Fiorentina fallisce la rimonta 

Venezia 2

Fiorentina 1

Venezia (3-5-2) : Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin (37' Zampano), Kike Perez (30' st Doumbia), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah (30' st Maric), Oristanio (37' st Condè, 44' st Haps). In panchina Joronen, Grandi, Stankovic, Gytkjaer, Marcandalli, Fila, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni. Allenatore Di Francesco.

Fiorentina (3-4-2-1) : De Gea; Pongracic (34' st Colpavi), Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens (40' st Parisi); Ndour (18' st Adli), Richardson (18' st Folorunsho); Beltran. In panchina Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Caprini, Rubino. Allenatore Palladino.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : nel st 15' Candè, 22' Oristanio, 31' Mandragora.

Venezia. Il Venezia trova la vittoria forse più importante della stagione (2-1) e, per la prima volta, da inizio anno, è fuori dalla zona retrocessione. La Fiorentina lascia invece al Penzo le residue speranze di un piazzamento europeo. Per i lagunari domenica ci sarà lo scontro diretto con il Cagliari per continuare la rincorsa a un sogno che poche settimane fa pareva impossibile.

Il match

Venezia da subito a mille. La svolta, però, arriva nella ripresa. Al 15' Perez porta a spasso la difesa viola fino a che nota l'inserimento di Candè a centro area: il difensore stoppa di petto e brucia De Gea. Delirio al Penzo. Le prime contromosse di Palladino sono Folorunsho e Adli per Richardson e Ndur. Al 22' succede di tutto: Ranieri entra in area e lascia partire una staffilata a colpo sicuro che Radu, con un miracolo, devia di piede sul palo. La sfera rimbalza fuori area e il Venezia manovra il contropiede del raddoppio: la sfera arriva a Zerbin che mette un assist al bacio per Oristanio, il cui colpo di testa da pochi passi non dà scampo a De Gea.

La Viola sembra alle corde e Yeboah due minuti dopo avrebbe l'occasione per chiuderla, ma l'attaccante ecuadoriano è sempre abilissimo in dribbling quanto poco freddo nella fase realizzativa: la sua stoccata sibila sopra la traversa. È invece la Viola a riaprire tutto al 31': Adli scova Mandragora tra un selva di gambe, il centrocampista resiste alla pressione di Candè e si gira in un fazzoletto, spedendo il pallone, in caduta, con una fucilata alle spalle di Radu. Palladino prova il tutto per tutto: fuori un difensore, Pongracic, dentro la fantasia di Colpani. Di Francesco risponde mettendo i centimetri di Maric per un esausto Yeboah. Dentro anche Doumbia e Condè per rinforzare gli ormeggi a centrocampo. La partita del centrocampista francese dura solo 5 minuti: in un contrasto a terra di procura una vasta ferita e viene sostituito da Haps. Gli ospiti ci provano con mischie furibonde ma la voglia di A del Venezia resiste a qualsiasi assalto.

