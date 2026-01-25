venezia è super, cedono le women 

Dinamo sassari 63

Reyer Venezia 85

Banco di Sardegna SS : Sammartino 4, Richards 9, Tammaro, Carangelo 15, Trozzola, Spinelli 2, Poindexter 6, Boros 11, Egwoh 2, Treffers 14, Turel. All. Citrini

Umana Venezia : Charles 14, Nicolodi 3, Pan 6, Pasa, Cubaj 2, Dojkic 12, Fassina 6, Santucci 12, Mavunga 15, Holmes 15. All. Mazzon.

Arbitri : Vita, Cappello e Marzulli

Parziali : 16-18, 36-39, 48-58.

Sassari. Un primo tempo giocato alla pari, con alternanza in testa al punteggio. Un secondo tempo dove le distanze tecniche e fisiche sono state ristabilite. Il punteggio del PalaSerradimigni dice 85-63 per la Reyer Venezia, vicecapolista della A1 femminile. Distacco forse troppo severo per la Dinamo Women, che inevitabilmente non ha potuto reggere tutti i 40’ all'intensità della formazione ospite.

Coach Paolo Citrini si rammarica: «Abbiamo giocato forse il miglior primo tempo della stagione. Ci è mancata un po’ di cattiveria nel crederci quando siamo scivolate a -7/-8. Le palle perse, anche banali, ci hanno condannato, così come gli errori su alcuni tiri aperti».

È stato comunque un bel vedere sino all'intervallo. La ex Carangelo a menare le danze (13 punti dei 15 finali) aiutata dalla solidità di Treffers in area e dalle due triple di Boros. Al rientro dopo l'intervallo Venezia ha continuato a macinare gioco e fisicità (anche troppo tollerante la terna arbitrale) e soprattutto nell'ultimo quarto palle recuperate e rimbalzi difensivi sono stati trasformati in contropiede dalla Reyer che ha preso il largo. ( g.m. )

