Venezia è ferita, la Dinamo ci prova 

Sassari. Una vittoria e poi tre sconfitte di fila. Una vittoria e poi tre sconfitte anche a mezzogiorno, nel cosiddetto (da noi ma non dagli anglofoni) lunch match . La Dinamo ha bisogno di spezzare la serie nera prima che la situazione diventi veramente pericolosa. Oggi al PalaSerradimigni (inizio alle 12) arriva la Reyer Venezia, reduce dall'eliminazione in Eurocup dopo aver lottato sino alla fine contro Gran Canaria. In teoria Sassari dovrebbe essere più riposata, ma l'indisponibilità per infortunio di Renfro e Udom e i problemi fisici di Halilovic non lasciano tranquillo il coach Bulleri. All'andata colpaccio di Bendzius e compagni per 79-72. C'era voluta una grande prestazione di squadra.

Sassari-Venezia ha vissuto momenti top con la sfida-scudetto del 2019, vinta dalla Reyer, e quella per la Supercoppa Italiana qualche mese dopo, vinta dal Banco di Sardegna. Altri tempi, soprattutto per la Dinamo, mai in crisi come in questa stagione. E pensare che tra gli ex c'è il pivot Tessitori, presente alla vittoria della prima storica Coppa Italia, e c'è pure il play Juan Fernandez, stessa stagione, quella 2013-’14, ma durata poco per lui perché era diventato il terzo play dopo Travis Diener e Marques Green. Sì, avete letto bene. Questo per spiegare quanto sia calata la qualità dell'organico biancoblù. E di conseguenza i risultati.

RIPRODUZIONE RISERVATA