Venezia al gran completo 

Buone notizie per l’allenatore del Venezia Vanoli, in vista del match contro il Cagliari domani al “Penzo”. La squadra veneta si è potuta allenare al gran completo e per tutta la settimana, a differenza degli avversari rossoblù. Lo stesso ex difensore del Cagliari Ceppitelli ha recuperato dopo l’influenza che lo aveva bloccato nel match pareggiato col Pisa e dovrebbe tornare tra i titolari, accanto all’altro ex della partita, Carboni.

La carica

A dare la carica all'ambiente ci pensa Pohjanpalo, ospite insieme a Zampano, al primo evento in store del Venezia, dedicato a Football Manager, con oltre centocinquanta tifosi presenti. «Ogni momento di condivisione con i nostri tifosi è prezioso», ha tenuto a precisare l’attaccante finlandese, autore sin qui di nove reti. «Contiamo sempre nel loro supporto al “Penzo”, e speriamo di regalare loro tante soddisfazioni». Oggi si prosegue con gli allenamenti, è in programma una seduta mattutina, mentre nel pomeriggio Vanoli presenterà la gara. (v.ca.)

