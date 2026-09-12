Venezia 83, la rivincita delle donne 

Grande vittoria delle donne con il Leone d’oro a “Woman Unknown” della regista May El-Toukhy che si porta a casa, anche più che meritatamente, anche la Coppa Volpi andata alla protagonista Mathilde Arcel, vero volano di questo film ambientato nella Danimarca del dopoguerra. A “Naza” invece il documentario choc ad alto valore politico con le testimonianze dei militari addetti alla sterminio a Gaza, un premio sì, ovvero quello speciale della giuria, che però fa sicuramente meno rumore sulla stampa internazionale.

Il verdetto

Così ieri sera ha deciso la Giuria di Venezia 83, presieduta da Maggie Gyllenhaal e composta da Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To.

Niente da fare per noi

E l’Italia che aveva in corsa cinque film? Niente. Un risultato davvero negativo calcolando che non succedeva da anni. Nel 2022, cinque film in concorso, “Bones and All” di Luca Guadagnino vinse il Leone d'Argento per la regia; nel 2023, sei film italiani, vinse Matteo Garrone il Leone d'Argento per la migliore regia di “Io capitano”; nel 2024 “Vermiglio” di Maura Delpero ottenne il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria tra le cinque opere in corsa e, infine, l'anno scorso su cinque film italiani vinsero “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi (il Premio speciale della giuria) e “La Grazia” di Sorrentino portò a Toni Servillo la Coppa Volpi. A trionfare, però, nella sezione Orizzonti con due premi, il film “I figli della scimmia” di Tommaso Landucci: quello della migliore interpretazione maschile andata a Riccardo Scamarcio e la migliore sceneggiatura andata a Tommaso Landucci e Damiano Femfert. (ANSA).

Gli argenti

Tornando al palmares di un’edizione, quella 2026, di ottima qualità selezionata da Barbera i due Leoni d’argento sono andati, rispettivamente a “Possible Love” di Lee Chang-dong (Corea del Sud) e a “Dau” di Ilya Khrzhanovsky (Germania, Francia, Svezia). Il primo è un vero capolavoro di lotta di classe, sesso e potere: due coppie sposate di mondi diversi, quella un operaio rimasto senza lavoro e con moglie e quella di una documentarista affermata e suo marito convivono per una settimana nella lussuosa casa della regista. Lei vuole tanto intervistare quell’operaio e il suo mondo sconosciuto mentre il marito ha la stessa curiosità, ma verso la moglie del proletariato. “Dau” è invece la biografia monstre (195 minuti di durata) del più grande scienziato dell’epoca Sovietica, Lev Landau (interpretato dal direttore d'orchestra greco Teodor Currentzis), che ha contribuito alla creazione della prima bomba atomica sovietica fatta esplodere nel 1949.

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