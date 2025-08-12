Venezi: «Le mie onde sonore per la Sardegna» 

La parola d’ordine è divertirsi, sperimentare, giocare e concedersi anche il lusso di sbagliare. Con un pizzico di leggerezza, che non significa superficialità. E proprio in una dimensione giocosa Beatrice Venezi, 35 anni, toscana, giovane direttore d’orchestra fra i più apprezzati e acclamati al mondo, promette di far immergere il pubblico sabato sera: lo scenario è da mozzafiato, la Forte Arena di Santa Margherita di Pula. “Ocean” è il nome dell’evento, evocativo perché, afferma il direttore, «richiama emozioni legate al mare, un ambiente che mi rigenera e che mi regala ispirazioni. Senza dimenticare che ad accogliere l’evento sarà proprio il mare stupendo della Sardegna. Che richiama l’elemento acquatico della musica».

La produzione

Un esperimento sonoro inedito, capace di far dialogare il linguaggio sinfonico con la potenza ipnotica della techno. A dar vita a questo spettacolo, ideato dal produttore Gian Stefano Murru, saranno quattro protagonisti d’eccezione: Beatrice Venezi, che guiderà l’Orchestra Ente De Carolis, realtà musicale sarda fra le più solide del panorama italiano, impegnata stasera a Neoneli in un progetto con Raphael Gualazzi; Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica, virtuoso del pianoforte e pioniere della contaminazione tra musica classica, elettronica e pop; infine il dj e produttore Marco Carpentieri, che chiuderà la serata con un set carico di energia e vibrazioni da dancefloor.

Contaminazione

«“Ocean” è un’esperienza immersiva sperimentale e divertente», spiega il direttore Venezi, «che fa convivere realtà diverse attraverso un dialogo stimolante. Col risultato che vengono eliminati i compartimenti stagni, entro i quali erroneamente si concepiscono le differenti realtà musicali. Gli esperimenti servono per avvicinare pubblici diversi, come già accade da tempo nel Regno Unito e negli Usa. Ora cerchiamo di introdurre questi percorsi anche in Italia: contaminare i diversi mondi musicali per far sì che venga meno la concezione museale alla quale è associata la sinfonica». Si potrà, allora, scoprire quanto l’armonia di un’orchestra possa danzare con le pulsazioni elettroniche della musica contemporanea. Sessanta minuti di pura creazione originale, che trasporta i diversi linguaggi musicali in un’unica, travolgente onda sonora.

Il legame con l’Isola

Beatrice Venezi definisce la Sardegna una seconda casa: «Perché in questa terra, che frequento da tempo, ho tanti amici che mi riservano un’accoglienza autentica e non di facciata. Dei sardi mi ha sempre colpito la sincerità nei rapporti. Ho avuto modo di conoscere anche l’entroterra, l’ultima volta sono stata a Ottana dove ho scoperto le maschere tradizionali. Poi, naturalmente, amo il mare dell’Isola: il mio segno zodiacale è Pesci e ciò la dice lunga nel mio rapporto con questo ambiente che mi rigenera, cambia il mio umore. Inverno o estate non fa differenza».

Nel suo legame con l’Isola anche il rapporto speciale con l’Orchestra dell’Ente De Carolis di Sassari. «Già lo scorso anno abbiamo lavorato insieme ed è scattato subito un feeling speciale che ci ha portato tre mesi fa a una produzione operistica da “Le Villi” di Puccini e “Giselle” di Charles Adam. Un bellissimo progetto al quale fra tre giorni seguirà un altro, “Ocean”: una miscela fatta di emozioni, ritmo, divertimento. Un’occasione per godere dell’orchestra in modalità totalmente diversa da quella canonica. Si scoprirà, insomma, che ci si può divertire anche con le sonorità sinfoniche». In una dimensione giocosa.

