“Venere in pelliccia” Potere e seduzione, eros e provocazione 

Domani alle 21, al Teatro delle Saline - piazza Billy Sechi - va in scena lo spettacolo “Venere in pelliccia”. In scena Giuseppe Ligios e Antonello Foddis con la compagnia Teatro d’Inverno, la regia è di Aaron Gonzalez e Giuseppe Ligios. Lo spettacolo, che fa parte del cartellone “Stagione del Teatro Contemporaneo” di Akròama, prosegue giovedì, venerdì e sabato. Da Salvatore Satta a Italo Calvino e Georges Feydeau. La “Stagione del Teatro Contemporaneo” propone 8 rappresentazioni su quattro turni: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Dopo “Venere in pelliccia” la stagione si chiuderà con una produzione Akròama: “Come vent’anni fa” di Lelio Lecis, dal 19 al 22 febbraio.

“Venere in pelliccia” è innanzi tutto un intenso duello teatrale tra un regista e un'attrice. Un confronto che si trasforma in un gioco di seduzione e potere. La trama è accattivante: dopo un'estenuante giornata di audizioni fallimentari, un'attrice irrompe in sala e convince il regista a darle una possibilità. Quello che ne segue è un confronto appassionato e provocatorio, dove i ruoli si invertono continuamente e i confini tra realtà e finzione si sfumano. La pièce esplora temi come il desiderio, il potere, la dominanza e l'identità, offrendo una riflessione profonda sulla natura dei rapporti umani.

