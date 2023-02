Venerdì sit-in  contro la guerra in Ucraina 

Un presidio in occasione dell'anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina è in programma venerdì alle 16 in piazza Vittime del Moby Prince.

L'evento è organizzato dall'associazione Liberi Oltre le Illusioni Sardegna e dal Comitato Giovani per l'Ucraina. Saranno presenti anche altre organizzazioni e cittadini ucraini. «Putin cerca di distruggere l'equilibrio europeo e mondiale e di schiacciare il sogno democratico del popolo ucraino», dice Francesco Nocco, presidente di Liberi e rappresentante del Comitato Giovani per l'Ucraina: «È stato un anno di crimini, massacri, stupri, deportazioni, distruzioni. Vogliamo quindi ritrovarci in segno di cordoglio e solidarietà con la comunità che vive in Sardegna». Il consolato onorario dell'Ucraina ha dato il suo patrocinio.

RIPRODUZIONE RISERVATA