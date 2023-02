Venerdì si comincia: chi fermerà le Red Bull? 

L'attesa sta per finire. Venerdì in Bahrein si riaccenderanno i motori di un Mondiale di Formula 1 2023 che per nove mesi e ben 23 Gran premi conta di offrire spettacolo e suspense più di quanto avvenuto nelle ultime stagioni. Gran parte delle speranze in questo senso sono riposte sulla Ferrari, troppe volte mancata al dunque quando tentava di reagire alle annate di strapotere di Mercedes e Red Bull. I test della scorsa settimana sono stati incoraggianti ma molto ci si aspetta, oltre che da Charles Leclerc e Carlos Sainz in pista, anche dal nuovo team principal, Frederic Vasseur, al muretto. I boss del circus spingono verso la formula “spettacolo”. Si cerca di mettere al bando le cavalcate solitarie e i trenini di monoposto inchiodate nella loro posizione per favorire invece i sorpassi e i piloti di qualità. In questo senso va letta la scelta del circuito di Barcellona di eliminare l'ultima chicane per consentire di percorrere la curva in pieno. A fare più impressione nei test è stata la Red Bull, che si conferma macchina da battere.

