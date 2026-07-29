Venerdì  sarà Notte nuragica 

La rievocazione della storia nuragica, con un viaggio nella civiltà sarda di 3000 anni fa, caratterizzerà la serata di domani a Non solo Mare, il tradizionale appuntamento del venerdì sotto le stelle a Lanusei.

Artefice della serata, per l’organizzazione del centro commerciale naturale Le Falere, sarà Andrea Loddo, che si è fatto apprezzare negli anni per la sua archeologica sperimentale. Ci sarà una sfilata di costumi nuragici, con figuranti e la rappresentazione di personaggi storici.

La serata sarà arricchita anche da una sfilata di abiti storici di Lanusei e dall’esibizione delle maschere tipiche di Scano Montiferro, Ainu Orriadore.

«Inaugureremo anche i cartelli con le foto storiche che abbiamo installato nel vecchio palazzo del banco di Sardegna», dice Federico Pili, presidente del cnl Le Falere: Non mancheranno cibo, giochi per bambini e negozi aperti.

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