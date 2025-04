Venerdì Santo in diretta web per gli emigrati 

Sarule si addentra nei riti della Settimana Santa, abbracciando gli emigrati che da tempo hanno lasciato la comunità, stabilendosi fra Penisola e l’estero. Per l’amministrazione comunale guidata da Maurizio Sirca, la scelta di trasmettere “S’Iscravamentu” di oggi, in diretta social sui canali Facebook e YouTube del Comune (ore 12 e 19). Le dirette, l'occasione per vivere il rito nella sua unicità, arrivando anche nelle case degli anziani impossibilitati a raggiungere la Parrocchia e di chi, per ragioni lavorative, non potrà presenziare alla funzione.

«Abbiamo pensato ad una Chenapura Santa - dice Sirca - che abbracciasse tutta la comunità. Un’idea realizzata in economy dal Comune, anche grazie alla collaborazione con un importante media. Altrettanto fondamentale, si è rivelato il sostegno di parrocchia, priori, prioresse e delle nostre dieci confraternite».

