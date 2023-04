Venerdì Santo, il corteo cambia strada 

Cristo non si è fermato in via Margherita, a Sennori. Niente processione del Venerdì Santo nella strada del centro storico, da anni cornice del fiume di fedeli convenuti per la ricorrenza pasquale. Un’assenza che lascia una scia di polemiche dopo averne seminate parecchie nelle scorse settimane. Scaturite in origine da una raccolta firme, sottoscritta da alcuni residenti e rivolta al sindaco, in cui si chiedeva di limitare i divieti di sosta nella via ordinati dalla polizia municipale in occasione delle festività. Sarebbero stati infatti troppi i disagi per gli abitanti, che non manifestavano contrarietà sul passaggio in colonna dei compaesani, magari muniti di stendardi, ma per le proprie macchine da spostare e rimettere di continuo.

La polemica

«Alla petizione però - dichiara Francesca Porcu, esponente del gruppo di minoranza in consiglio comunale - il primo cittadino non ha mai risposto». Al primo sollecito segue allora un secondo, nella forma di mozione della Lista Civica-Sennori protagonista, che riceve lo stesso trattamento. «Si figuri se non mi va di incontrare i cittadini- ribatte il sindaco Nicola Sassu- ma volevo vederci chiaro su quelle 26 firme». Che, dopo un esame della polizia locale, risultano «essere disconosciute, sovrapposte e di cittadini non residenti». Di valide ne rimangono solo quattro allora, se non meno. Ma, al di là di questo, continua Sassu, «la strada è stretta, le auto magari si graffiano e poi si lamentano con me». Senza contare che, chiosa il leader di Continuiamo Insieme Sennori, «il tragitto della processione l’ha scelto il parroco, per non creare problemi».

Il parroco tace

Don Giuseppe Marras, a capo della chiesa di San Basilio, non commenta e si tiene fuori da faccende tanto terrene. Trapela solo, dall’entourage parrocchiale, che «qualcuno, anziché mettere i nomi su un foglio, poteva prima parlare con il prete». Anche perché in paese si sta gonfiando la diceria di una lettera di protesta a prefetto e arcivescovo. Al nervosismo di oggi si somma quello trapelato a gennaio sulla pagina facebook della chiesa, dove è rimasta traccia di uno screzio nato dalla benedizione delle arance di San Sebastiano cui qualcuno aveva risposto con «Siamo alla frutta» agitando gli animi dei credenti. Oltre le chiacchiere resta lo spettacolo di via Margherita, venerdì, senza la processione ma coi lumini rossi a decorarla.