Venerdì Santo con i suoni della tradizione 

Antichi suoni riecheggeranno a Marrubiu la mattina di Venerdì Santo, il 7 aprile, in occasione di Su Toccu de Mesudì. A rievocare la tradizione, i bambini del paese, che utilizzeranno sa strocia arrà, sa matracca e is trabeddas. Strumenti musicali rudimentali, realizzati con materiali semplici, come il legno e le canne, riproposti dall’associazione marrubiese Is Giogus. Li descrive l’assessore alla Cultura Luca Pompianu, che insieme al Comune ha lanciato l’iniziativa del 7 aprile, alle 11.30 di fronte al Municipio: «Sa strocia arrà, una canna dotata di una ruota di legno che produce un suono stridulo, sa matracca, una tavola dotata di battenti in ferro allo scopo di produrre un rumore metallico e is tabeddas, tre pezzi di legno che, legati con del fil di ferro, battono tra loro provocando un forte rumore. Secondo la tradizione dalla notte del Giovedì Santo alla notte del Sabato Santo le campane non suonavano in segno di lutto. Per segnalare i principali momenti della giornata, come il mezzogiorno, i ragazzi uscivano per le vie del paese e suonavano questi strumenti musicali rudimentali. Così sostituivano il suono delle campane».

E come i ragazzi del passato, i bambini ripercorreranno il centro storico, dando spazio alla propria creatività e facendo rumore. All’evento, ci saranno anche gli educatori del centro di aggregazione e i soci Auser. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA