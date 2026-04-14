Venerdì riflettori puntati su Palestra 

Nuova tappa di avvicinamento al match di venerdì sera a San Siro contro l’Inter per il Cagliari che si è allenato ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini e lo farà ancora oggi nella prima parte della giornata. Continua a svolgere un lavoro personalizzato Pavoletti, verso un nuovo forfait. Riposo assoluto per Mazzittelli che dovrà star fuori almeno due settimane per una lieve lesione fasciale del polpaccio destro accusata nel primo tempo della gara con la Cremonese.

Tra i più attesi venerdì a Milano, c’è indubbiamente Palestra, che l’anno prossimo potrebbe indossare proprio la maglia dell’Inter, dopo essere rientrato a Bergamo dal prestito al Cagliari.

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