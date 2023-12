Venerdì per l’Ilvamaddalena test a Villasimius 

L'Eccellenza sfrutta la festa dell'Immacolata e anticipa la 15ª giornata a venerdì, anziché domenica. Sette le partite in programma alle 15, con un solo posticipo: il derby gallurese Calangianus-Tempio, sabato alla stessa ora.

Il big match

Dopo l'1-1 domenica col Ghilarza l'Ilvamaddalena capolista ha visto scendere a +6 il vantaggio sul Tempio, prima inseguitrice. La formazione di Carlo Cotroneo, unica imbattuta con 9 vittorie e 4 pareggi oltre alla miglior difesa con soli 6 gol subiti, sarà di scena a Villasimius. «Partita proibitiva, visto lo score dell'Ilva finora e il valore di rosa e allenatore, ma siamo convinti di quello che stiamo facendo», afferma il tecnico dei sarrabesi Nicola Manunza. «Affrontiamo una squadra forte non solo negli undici titolari, con cambi molto importanti e una struttura fisica superiore alle altre. Proveremo a fare la nostra parte come sempre, pur non essendo nel nostro momento migliore dopo l'infortunio di Argiolas che ha finito la stagione: arriviamo però da due buoni pareggi, contro due avversarie difficili da affrontare come Taloro e Iglesias».

Le altre partite

Per il Tempio derby gallurese a Calangianus. I galletti, neopromossi e secondi in classifica, cercano la prima vittoria in trasferta per consolidare ulteriormente la loro lotta di vertice. La Ferrini, terza dopo aver sbancato Gavoi con un gol del sempre continuo Scioni, si ritrova però senza attaccanti per gli infortuni di Figos, Galloni e Podda: da capire chi di loro potrà recuperare per la gara interna col Bosa. Il Carbonia, come leggiamo qui a fianco, ha risolto la crisi tecnica dopo le dimissioni di Maurizio Ollargiu. Ossese-Sant’Elena venerdì sarà anche il primo atto della sfida, che si ripeterà in finale di Coppa Italia, in palio l’accesso alla fase nazionale (data e luogo da definire). Il Ghilarza ospita il Taloro senza Corda e Dessolis, la Tharros torna in campo a Bari Sardo dopo il riposo (che venerdì tocca all'Iglesias, al centro di diverse trattative di mercato). Per Villacidrese-Li Punti si attende di conoscere il campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA