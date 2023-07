Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sapori tradizionali. Venerdì si terrà a san Gemiliano dalle 21 la sagra della mustela, organizzata dal Comitato, e ci saranno anche le bancarelle di tanti hobbisti. Prodotta in tutta la Sardegna ma soprattutto nel monte Linas, la mustela o musteba è un tipo di salume stagionato, dall’odore intenso e il gusto dolciastro. La serata avrà inoltre la musica di “Ivo Loru one man band live”. Seguirà la musica di Sergio Vacca.

