Venerdì l’U21 in Polonia 

Il momento della partenza per Stettino si avvicina per gli azzurrini dell’Under 21, che affronteranno venerdì la Polonia nella quinta partita di qualificazione per Euro 2027, e il ct Silvio Baldini sta studiando la formazione da schierare.

Tra i titolari sperano di esserci il centrocampista Matteo Dagasso del Pescara e il portiere Lorenzo Palmisani del Frosinone. Una partita «probabilmente decisiva per la qualificazione», ha sottolineato l’estremo difensore, «siamo concentrati per dare il massimo, ci faremo trovare pronti. Mi riempie d’orgoglio essere qui, l’obiettivo è arrivare all’Europeo». Dagasso si è detto incredulo per il percorso fatto negli ultimi 12 mesi: «Un anno fa iniziavo il ritiro col Pescara in Serie C tra tante difficoltà, poi è arrivata quella bellissima cavalcata in campionato e la convocazione in Under 21». Dove ha ritrovato lo stesso tecnico, Baldini: «Ha portato le sue idee anche in Nazionale, è un piacere lavorare con lui». Inevitabile il paragone con un altro pescarese partito dall’U21 per conquistare poi l’Europeo 2020, Marco Verratti: «Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è il simbolo e un idolo per i ragazzi che giocano a Pescara».

RIPRODUZIONE RISERVATA