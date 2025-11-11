VaiOnline
Europei.
12 novembre 2025 alle 00:28

Venerdì l’U21 in Polonia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il momento della partenza per Stettino si avvicina per gli azzurrini dell’Under 21, che affronteranno venerdì la Polonia nella quinta partita di qualificazione per Euro 2027, e il ct Silvio Baldini sta studiando la formazione da schierare.

Tra i titolari sperano di esserci il centrocampista Matteo Dagasso del Pescara e il portiere Lorenzo Palmisani del Frosinone. Una partita «probabilmente decisiva per la qualificazione», ha sottolineato l’estremo difensore, «siamo concentrati per dare il massimo, ci faremo trovare pronti. Mi riempie d’orgoglio essere qui, l’obiettivo è arrivare all’Europeo». Dagasso si è detto incredulo per il percorso fatto negli ultimi 12 mesi: «Un anno fa iniziavo il ritiro col Pescara in Serie C tra tante difficoltà, poi è arrivata quella bellissima cavalcata in campionato e la convocazione in Under 21». Dove ha ritrovato lo stesso tecnico, Baldini: «Ha portato le sue idee anche in Nazionale, è un piacere lavorare con lui». Inevitabile il paragone con un altro pescarese partito dall’U21 per conquistare poi l’Europeo 2020, Marco Verratti: «Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è il simbolo e un idolo per i ragazzi che giocano a Pescara».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 