Tutto pronto per la Via Crucis che vedrà coinvolte tutte e tre le parrocchie monserratine: San Giovanni Battista De La Salle, Sant'Ambrogio e il Santissimo Redentore. L’evento venerdì 22 marzo. Alle 19 ci sarà la partenza dalla chiesa De La Salle, in via San Gottardo. Le stazioni della Via Crucis percorreranno via Seneca, via Cornelio Nepote, via Cicerone, piazza Maria Vergine, via del Redentore e termineranno in piazza Silvio Serri, dove c’è la chiesa di Sant'Ambrogio.

