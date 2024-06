Venerdì la semifinale contro Alcaraz 

Sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner in semifinale venerdì. Lo spagnolo ha superato 6-3, 7-6(3), 6-4 Stefanos Tsitsipas e si ripropone come avversario numero 1 dell’azzurro. Il forfait di Nole Djokovic ha offerto il pass gratuito a Casper Ruud, che scoprirà oggi il suo avversario: Alexander Zverev o Alex De Minaur. Nel femminile, la numero 1 del mondo Iga Swiatek ha lasciato due giochi a Marketa Vondrousova e in semifinale troverà Coco Gauff, che l’ha spuntata 4-6, 6-2, 6-3 su Ons Jabeur. Nei quarti, oggi in campo Jasmine Paolini contro Elena Rybakina e Arina Sabalenka contro Mirra Andreeva.

La grandeur tricolore

E a Parigi è Grand’Italia, uunica Nazione che ha portato un suo rappresentante nei quarti dei tabelloni di singolare (Sinner e Paolini) e doppio (Simone Bolelli con Andrea Vavassori, Paolini con Sara Errani). Jasmine, accreditata della 12esima testa di serie, sfiderà oggi (secondo incontro sul Philippe Chatrier dalle 11) la kazaka Rybakina, numero 4 del tabellone. Nel doppio maschile, Bolelli e Vavassori apriranno il programma del Simonne Mathie contro Rajeev Ram e Joe Salisbury. Nel doppio femminile, Errani e Paolini affronteranno Emma Navarro e Diana Shnaider.



