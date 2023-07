Venerdì la democrazia magica dei SuRealistas  

Il mare di Cala Sapone nell’isola di Sant’Antioco come scenario unico per regalare a sguardo e orecchio un’emozione e un’edizione originale di FestArtes / Sulky Jazz e narrazioni 2023, manifestazione organizzata dal Comune di Sant’Antioco con il supporto dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di SardegnaR

Si parte venerdì con SuRealistas (un nome che è gioco di parole per indicare anche i “realisti del sud”). Una band convinta del «potere esorcizzante della musica» che rappresenta il trait d’union tra ciò che è stato delle precedenti cinque edizioni del Sulky Jazz e quel che sarà questa sesta edizione. Più idee, più voci e più colori in un gruppo dove tutti sono alla pari, nessun leader. Promettono originalità adatta allo sfondo con effetti sonori che ricordano Argentina, Inghilterra e Bosnia. Dalle clavi afroamericane alla cumbia e ancora al tropicalismo. Canzoni originali e piene d’amore per la tradizione afroindoamericana. Dopo due tour europei, tre album di inediti e tre videoclip, le priorità dei Surealistas sono chiare: tenere gli occhi sempre aperti sul mondo e i piedi sempre pronti a danzare. Nell’attesa del venerdì successivo 14 luglio, ancora in spiaggia a Cala Sapone e ancora al ritmo del jazz, interpretato per l’occasione dalla chitarra di Fabio Zeppetella e dalla tromba di Fabrizio Bosso, un intero concerto perso fra l’addio al sole che si tuffa nel mare, le stelle e l’orizzonte.

