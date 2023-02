Venerdì la decisione su Kaili e Tarabella  

Bruxelles. Perseveranza, pazienza ma poche speranze di lieto fine - almeno momentaneo - in Belgio, accanto a una dura replica al «lato oscuro del pentitismo interessato» in Italia. Si consuma con strategie simili l'ennesima puntata legale del Qatargate, che lascia ancora appesa alle parole del pentito Pier Antonio Panzeri, e alle delibere dei magistrati, la sorte dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e dei due eurodeputati socialisti Andrea Cozzolino e Marc Tarabella.

Soprattutto per l'italiano e il belga è il tempo di fare muro contro le accuse dell'ex collega ed ex amico di partito - anima rea confessa dello scandalo di corruzione per Doha e Rabat che, è la difesa dei legali, «non sa niente e inventa l'incredibile per guadagnarsi i benefici promessi e ottenuti», tirando in mezzo all'inchiesta i compagni di partito con accuse «infondate e incoerenti».

Argomentazioni sulle quali la giustizia belga e italiana devono riflettere per decidere venerdì se confermare la linea dura estendendo la custodia cautelare a Bruxelles di Kaili e Tarabella e se ordinare l'estradizione di Cozzolino - dal 10 febbraio ai domiciliari a Napoli - con un'udienza rinviata al 14 marzo. Con le ultime confessioni rese da Panzeri a più riprese, al Palais de Justice della capitale belga le arringhe dei team legali di Kaili e Tarabella si sono succedute per ribadirne l’innocenza.

