Venerdì in piazza i lavoratori sardi 

Al lavoro da sei anni col contratto scaduto. Ma adesso dicono basta i 200mila sardi che si guadagnano da vivere nei settori di commercio, turismo e ristorazione. Sarà sciopero venerdì 22 dicembre: tutti in piazza a Cagliari nella manifestazione voluta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Il ritrovo

L’appuntamento nel capoluogo è fissato in piazza Garibaldi, dove le bandiere cominceranno a sventolare dalle 9,30. Si farà lo stesso in tutte le altre principali città del Paese, visto che nelle stesse condizioni ci sono in Italia cinque milioni di lavoratori. Un esercito di buste paga che «dal 2018 aspetta di vedere migliorata la propria condizione».

Le ragioni

Per i duecentomila sardi occupati nei tre comparti le sigle confederali chiedono «un aumento di trecento euro, cifra per nulla esosa se si pensa a quanto salario hanno perso i lavoratori con l’inflazione», si legge in una nota unitaria diffusa per annunciare lo sciopero di venerdì. Il calcolo è stato fatto utilizzando l’Ipca, l’indice dei prezzi al consumo, ma «le controparti non lo vogliono applicare», è la voce della protesta.

La controparte

Nel mirino dei lavoratori ci sono Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Distribuzione cooperativa e Confindustria. «È come se stesso facendo cartello», accusano ancora i confederali. «Noi crediamo invece che le richieste dei lavoratori vanno tutelate e garantite, parliamo di tre settori che occupano molti giovani e molte donne, spesso part time o stagionali, flessibili all’eccesso, alla mercé di orari e turni più che faticosi e salari bassi».

Il grande nodo

Per capire l’entità del contributo dato da questi cinque milioni di occupati, da Filcams, Fisascat e Uiltucs chiariscono ancora: «Parliamo di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno aprono bar, negozi e supermercati, accolgono turisti, garantiscono pranzi, cene, ricevimenti». Nell’Isola le tre sigle sono rappresentate rispettivamente da Nella Milazzo, Giuseppe Atzori e Cristiano Ardau, che aggiungono: «Oggi le controparti vorrebbero persino peggiorare le condizioni di lavoro, mettendo in discussione conquiste consolidate come la quattordicesima e gli scatti di anzianità».

Il traguardo

La mobilitazione vuole portare al rinnovo di dodici diversi contratti, tanti sono quelli applicati nel commercio, nel turismo e nella ristorazione. Ma c’è «un paradosso»: le parti datoriali «non solo non vogliono riconoscere gli aumenti retributivi per contrastare l’inflazione, come previsto dagli accordi interconfederali, ma chiedono sempre più flessibilità in settori in cui è già elevatissima, al punto che rende quasi impossibile conciliare i tempi di vita e lavoro».

La distanza

Sul tavolo della protesta ci sono anche «il sostegno alla genitorialità, la trasformazione dei troppi part-time involontari e un impegno fattivo per contrastare molestie, violenze e discriminazioni». Al momento le posizioni sono distanti. I datori di lavoro «sono del tutto indifferenti ai sacrifici dei loro dipendenti, ma devono rendersi conto che è grazie a quei milioni di uomini e donne fanno profitti».

