VaiOnline
Musica.
06 gennaio 2026 alle 00:06

Venerdì esce il nuovo album di eroCaddeo E il 13 gennaio il cantante sarà a Cagliari 

Un diario emotivo scritto a bassa voce, fatto di stanze troppo grandi, telefoni spenti, città che cambiano faccia e amori che non finiscono mai davvero.

Dopo l’esperienza, e il grande successo, di “X Factor”, eroCaddeo pubblica venerdì – come vi abbiamo già annunciato in anteprima - “scrivimi quando arrivi (punto)”, il nuovo album in uscita per Atlantic Records e Cvlto Music Group.

I brani di “scrivimi quando arrivi (punto)” si muovono dentro un tempo sospeso, quello che arriva dopo una rottura, quando tutto continua ma niente è più al proprio posto. Si parla ancora di chi non c’è, perché dimenticare non è un gesto volontario ma un lento logorarsi di ricordi quotidiani: uno spazzolino lasciato in bagno, una tazzina di caffè, l’odore del weekend che sa di casa. L’album racconta una generazione che fatica a prendersi sul serio, che ha dubbi più grandi delle certezze e vive l’amore come una possibilità fragile, sempre sul punto di scivolare via. C’è la paura di crescere, di sbagliare direzione, di confondere l’abitudine con l’amore vero. I rapporti sono intensi ma instabili, capaci di guarire e ferire nello stesso istante, fatti di silenzi lunghi quanto autostrade e di gesti piccoli che valgono più di qualsiasi promessa.

In attesa del live tour, Damiano si prepara a incontrare il pubblico. L’appuntamento a Cagliari è per il 13 gennaio, alle 17, alla Mondadori di via Roma.

