Venerdì e sabato la stagione punta su Wolf-Ferrari 

Venerdì alle 20.30 (turno A) e sabato alle 19 (turno B) è in programma il terzo appuntamento della Stagione concertistica 2024 del Lirico di Cagliari che prevede uno stimolante e insolito concerto sinfonico-corale interamente dedicato a Ermanno Wolf-Ferrari, nell’esibizione dell’Orchestra del Teatro, guidata da Francesco Ommassini, giovane direttore veneziano, specialista del repertorio del primo ‘800 che ritorna a Cagliari dopo il suo debutto nell’ottobre 2016 con “La pietra del paragone” di Rossini e, in seguito, con “Don Pasquale” di Donizetti nel maggio 2021. I ruoli solistici sono affidati al soprano Gilda Fiume (Contessa Susanna), al baritono Biagio Pizzuti (Conte Gil) e al mimo cagliaritano Paolo Corda (Sante).

Il programma musicale prevede infatti: I gioielli della Madonna: suite; Il segreto di Susanna, intermezzo in un atto - esecuzione in forma semiscenica di Ermanno Wolf-Ferrari.

Prezzi biglietti: platea 35 euro (settore giallo), 30 euro (settore rosso), 25 euro (settore blu); I loggia 30 euro (settore giallo), 25 euro (settore rosso), 20 euro (settore blu); II loggia 10 euro (settore unico). Ai giovani under 35 ed ai disabili sono applicate riduzioni del 50 per cento sull’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. Venerdì alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani.

