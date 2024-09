Venerdì di nuovo in campo, sempre alla Domus 

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite. I rossoblù si ritroveranno già questo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per preparare la sfida con l’Empoli, primo anticipo della quinta giornata della Serie A. L’appuntamento è per venerdì alle 18.30, sempre alla Unipol Domus. Una partita speciale per il tecnico del Cagliari Nicola che allenava i toscani sino a quattro mesi fa. Tra gli ex, anche Luperto e Marin.

Il punto

Per l’occasione, difficilmente recupererà Prati che si trascina un dolore alla caviglia destra dalla partita di Lecce, prima della sosta. Più probabile un suo ritorno per la gara successiva a Parma. Per tutti gli altri è prevista oggi una seduta di scarico. E, considerato l’impegno così ravvicinato, Nicola dovrà capire quanti eventuali strascichi fisici può aver lasciato il match di ieri.

Ospiti speciali

Prima della gara, il Cagliari ha voluto omaggiare con una maglia personalizzata i due olimpici sardi Marta Maggetti (medaglia d’oro nel windsurf a Parigi) e Stefano Oppo (medaglia d’argento nel canottaggio).

RIPRODUZIONE RISERVATA