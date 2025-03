Venerdì chiude alla circolazione via Pacinotti 

Ancora disagi in vista per gli automobilisti. Venerdì infatti, dalle 6 alle 10 del mattino, chiuderà al traffico via Pacinotti, nel tratto compreso tra via Tiziano e via Cocco Ortu. Si dovrà infatti procedere alla disinstallazione delle due isole ecologiche che servivano per i residenti ma soprattutto per gli operatori del vecchio mercato di San Benedetto, dove sono appena iniziati i lavori di riqualificazione.

Domani intanto entreranno in vigore sino al 31 dicembre le modifiche alla viabilità in viale Diaz per i lavori della metropolitana. Tra via Della Stazione Vecchia e viale Bonaria, verrà ridotta la carreggiata in entrambe le direzioni con solo una corsia per senso di marcia. In viale Diaz, direzione Poetto, viene introdotta la revoca della svolta a sinistra all'incrocio con via Della Stazione Vecchia, l’istituzione delle direzioni consentite diritto e destra all'intersezione con via Sonnino regolate dall'impianto semaforico. Sempre in viale Diaz, direzione piazza Amendola, verranno introdotte le direzioni consentite, diritto e sinistra, all'intersezione con la via Sonnino. In via Sonnino, semicarreggiata sinistra in direzione viale Diaz, all’incrocio con viale Bonaria ci sarà l’istituzione delle direzioni consentite diritto e sinistra. Infine in via Sonnino, tra viale Bonaria e l’incrocio con viale Diaz, sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.

