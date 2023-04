Venerdì Calderone a Cagliari  

Si parlerà di competenze, legalità e formazione durante il XXIII congresso regionale dei consulenti del lavoro della Sardegna, in programma domani, venerdì e sabato nella sala congressi del T Hotel di Cagliari, in via dei Giudicati. Venerdì 28 ci sarà anche la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, che presenterà un focus sulla professione e relativi dati.

Numerosi gli interventi previsti nei tre giorni di attività: si comincia domani alle 15 con Marco Fenza, coordinatore dell’Ordine dei consulenti del lavoro della Consulta regionale della Sardegna, e Robertino Mulas, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine di Nuoro.

Tra i temi che saranno affrontati ci sono i bonus fiscali in edilizia, con il punto su detrazioni, cessione dei crediti e compensazioni; le norme sull’antiriciclaggio; gli strumenti di deflazione del contenzioso; il programma Gol; le principali novità del modello 730; il codice deontologico. L’appuntamento è domani a partire dalle 15, venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13.

