Venerdì assemblea pubblica a Villanovatulo 

In attesa di una schiarita sulla destinazione delle pale in sosta al porto di Oristano, sono in vista alcune iniziative di protesta dei comitati. Va detto che i gruppi di lavoro barbaricini devono sciogliere in via definitiva i nodi sulla Legge di Pratobello, la proposta di iniziativa popolare che individua nei divieti urbanistici la soluzione contro l’assalto eolico e fotovoltaico all’Isola, e i sindaci devono decidere se e quando si celebrerà la grande kermesse di protesta al bivio di Orani della 389, la Nuoro-Lanusei. Intanto, venerdì 19, a Villanovatulo, si terrà un’assemblea popolare organizzata dal comitato Sarcidano. Poi, sabato 20 luglio, è prevista un’escursione, con partenza dallo stadio di Nurri alle 18.30, verso il nuraghe Is Cangialis. Gli organizzatori descrivono la manifestazione come rito propiziatorio, affinché siano gli antenati a indicare la strada della salvaguardia della Sardegna. Non è un caso che invitino i partecipanti a portarsi appresso campanacci e tamburi, per dar vita a danze, oltre che recitare poesie e preghiere. Domenica 21 luglio, invece, si stringerà una catena umana attorno al nuraghe Is Paras, sempre a simboleggiare la difesa della Sardegna dall’assalto. Sul fronte più istituzionale, invece, a metà settimana è in programma un vertice sullo sfregio eolico e fotovoltaico tra l’Anci e la governatrice Alessandra Todde: «Le popolazioni devono essere coinvolte», ha detto la presidente dell’Anci Daniela Falconi. «Sulla partita in corso si gioca il futuro dei nostri figli».

