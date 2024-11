Venerdì arriva il Verona 

Nemmeno il tempo di tirare il fiato. Il Cagliari è rientrato subito nell’Isola, finita la gara col Genoa, ed è atteso già questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Venerdì alla Unipol Domus, con fischio d’inizio alle 20.45, è in programma la sfida con il Verona, altro scontro diretto decisivo per la salvezza per Pavoletti e compagni, che non vincono tra le mura amiche dalla gara col Torino del 20 ottobre.

Oggi in campo

Giusto un lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri a Marassi. Tutti gli altri proveranno da subito ad alzare il ritmo. Visto il tempo ravvicinato tra un match e l’altro, il tecnico rossoblù Nicola dovrà capire quali strascichi può aver lasciato dal punto di vista fisico la trasferta ligure. Prezioso sarà anche il ruolo dello staff medico. Di sicuro, non ci saranno strascichi sotto il profilo disciplinare. Indolori i cartellini gialli rimediati da Marin e Viola. Tutti a disposizione, dunque – chi più, chi meno – per l’assalto al Verona.

