Venerdì al Via del Mare senza Luvumbo 

Il campionato è appena ricominciato e va già di fretta. Venerdì allo “Stadio Via del Mare” di Lecce è in programma la sfida con i giallorossi dell’ex Di Francesco, altro scontro diretto per la salvezza fissato per le 20.45. Per questo, i giocatori del Cagliari si ritroveranno già questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione.

Giusto un defaticante per chi è sceso in campo ieri, qualcosa di più concreto per gli altri. Dovrà saltare anche la trasferta pugliese Luvumbo, tradito dalla coscia destra (lesione distrattiva di basso grado degli adduttori) in Nazionale. È a forte rischio anche per la gara successiva con l’Inter. Spera di strappare la prima convocazione stagionale, invece, Pavoletti che sta facendo un lavoro specifico per gestire il solito problema al ginocchio. Anche per l’ultimo arrivato Rodriguez, assente ieri, i tempi sembrano ormai maturi dal punto di vista atletico, almeno per la panchina. Tempi ancora lunghi, invece, per il portiere serbo Radunovic.

La gara col Parma non ha lasciato particolari strascichi, né fisici né disciplinari. I prossimi cinque giorni aiuteranno, tuttavia, Zappa a smaltire del tutto il fastidio alla coscia sinistra dopo la contusione rimediata la settimana scorsa in allenamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA