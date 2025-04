Venerdì a Roma le decisioni sulla procedura autorizzativa del maxi parco off shore Nurax 

Ci siamo. Per uno dei quattro giganti eolici off shore in procinto per invadere le coste sarde, venerdì sarà un giorno decisivo. Infatti per il parco Nurax, a nord di Tavolara, il 4 aprile a Roma ci sarà la Conferenza di Servizi per la definizione dell'iter autorizzativo.

Il Comitato gallurese è mobilitato. Due dei quattro maxi parchi eolici che potrebbero essere costruiti tra Siniscola e La Maddalena, in uno specchio d’acqua dalle particolari condizioni meteomarine e dallo straordinario appeal per i turisti destinato a venir meno, sono addirittura alla valutazione di impatto ambientale, cioè alla fase terminale della procedura di autorizzazione che precede l’avvio degli interventi. Il parco più grande, il Sardinia North Est, è l’unico che avrà la connessione a Civitavecchia, con 80 aerogeneratori alti 323 metri. Gli altri tre connetteranno i loro cavi a Pittulongu, la spiaggia degli olbiesi che, in qualche modo, dovranno convivere con i nuovi scenari decisi dai signori de vento. Inoltre, mineranno il santuario Pelagos e l’area di mare circostante, in cui sono state individuate ben 19 specie di cetacei. Parliamo di Poseidon (72 aerogeneratori alti 280 metri), Tibula (65 torri alte 268 metri) e, appunto, Nurax (33 pale alte 290 metri).

Lo studio dei rischi legati alla sicurezza a far storcere il naso ai Comitati. Nei giorni scorsi i comitati hanno scoperto che è stata secretata la gran parte delle osservazioni presentate sulla sicurezza delle pale, che saranno altissime e sistemate in strutture galleggianti. Interventi che – sottolineano gli attivisti – hanno carattere sperimentale e che potrebbero metere a rischio, in condizioni di vento particolare, la stessa navigazione di pescherecci, petroliere, navi merci e anche per il trasporto passeggeri nel tratto tirrenico che viene definito l’autostrada del mare. Ma c’è anche una questione legata alla visibilità dalla costa che va chiarita. Perché pare che le enormi turbine si vedano, eccome: «Non lo affermiamo in base a una sensazione, ma all’analisi della portata geografica. La matematica non è un’opinione», ha segnalato Maria Grazia Demontis, portavoce del Comitato gallurese. «I giganti eolici offenderanno il nostro orizzonte marino dalla Maddalena a Siniscola».

Sulla situazione che si sta verificando per i comitati è un vero e proprio assalto. Anche perché mancano le norme di tutela contro l’attacco sferrato alle nostre terre, anche quelle di pregio davanti a monumenti storico identitari. La legge aree idonee, in attesa della decisione della Corte costituzionale richiesta dal Governo, non pare lo scudo adatto a tutelare la Sardegna. Mentre la Pratobello, proposta di legge di iniziativa popolare da 211 mila firme, giace in qualche cassetto della Regione. Nel frattempo, quattro maxi parchi con 250 aerogeneratori galleggianti davanti a Olbia, alla Costa Smeralda, alla Maddalena verso Nord e a Siniscola più a Sud, saranno il nuovo spettacolo offerto ai vacanzieri e ai residenti. (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA