Venerdì a Olbia il primo collaudo 

Un giorno libero per tirare il fiato, il Cagliari torna in campo oggi ad Asseminello dove la preparazione entra nel vivo in vista del primo collaudo, in programma venerdì alle 20 contro l’Olbia allo stadio Nespoli in occasione del “Trofeo Sardegna”. La comitiva rossoblù raggiungerà la Gallura già giovedì e preparerà il match con i bianchi al Manconi di Tempio.

Il programma

Riflettori puntati su Lapadula, reduce da un intervento chirurgico al setto nasale. L’italo-peruviano, capocannoniere dell’ultimo torneo di Serie B, si è presentato già venerdì nel centro sportivo rossoblù limitandosi, però, a qualche esercizio in palestra e una leggera sgambata. Oggi romperà il ghiaccio anche lui nella speranza di rimettersi al passo dei compagni prima della partenza per la Valle d’Aosta (prevista per il 24 luglio) dove sono in programma altre tre amichevoli, nel campo di Chatillon. La prima mercoledì 26 alle 20 contro la Primavera della Roma, la seconda tre giorni dopo alle 19 con la Juventus Under 23, quindi il 2 agosto alle 17 col Como. L’ultimo test prima dell’esordio in Coppa Italia (previsto tra il 12 e il 13 agosto) si consumerà, invece, in Francia, sabato 5 agosto contro il Brest.

Infermeria

Sempre out il giovane Desogus, tradito dalla caviglia sinistra. Dovrà star fuori almeno un’altra settimana. Prosegue un percorso personalizzato, invece, Nandez, dopo la lesione al flessore della coscia sinistra che lo aveva costretto, tra l’altro, a saltare la gara di Bari. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA