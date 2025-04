Venduto l’hotel di Temptation Island  

Passa di mano l’Is Morus Relais, il primo albergo sorto a Pula negli anni ’50. Era di proprietà del gruppo di un imprenditore bresciano, Nicola Simeone. È stato acquistato da una cordata guidata da un facoltoso uomo d’affari turco, titolare di una catena di hotel, che ha chiuso la struttura turistica in attesa di cominciare i lavori di ristrutturazione.

Nessuna conferma ufficiale, ma stando alle indiscrezioni, il nuovo proprietario intende valorizzare l’hotel sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, trasformandola in un resort di lusso.

Temptation

La notizia ieri ha fatto il giro dei siti internet di informazione anche perché negli ultimi anni l’hotel Is Morus era balzato agli onori della cronaca per aver ospitato Temptation Island, un reality televisivo nel quale alcune coppie non sposate vivono recluse in un villaggio. Una sorta di Grande fratello vip ambientato però in un resort sul mare, che sino ad ora era stato appunto Is Morus. Quest’anno la troupe televisiva dovrà traslocare altrove.

La storia

Certo, Is Morus non è soltanto Temptation Island, sarebbe riduttivo per un albergo che ha segnato la storia della costa sud occidentale. A costruirlo fu la società Saia, presieduta dall’imprenditore milanese Gaetano Polvara, che tagliò il nastro inaugurale dell’hotel immerso in parco di sette ettari sino alla spiaggia il primo maggio del 1957, ben prima che la Costa Smeralda diventasse tale in Gallura. L’architetto che firmò il progetto fu Giovanni Capabava di Torino. Tra i frequentatori assidui, personaggi dell’alta finanza come la famiglia Tronchetti Provera della Pirelli, i Moratti che a qualche decina di chilometri, a Sarroch, costruirono poi la raffineria della Saras, ma anche attori e cantanti come Walter Chiari, amante dei bagni di mare e di sole e delle partite a tennis con gli amici sardi conosciuti a Is Morus. Più recente la presenza di Saad Gheddafi, il figlio del colonnello libico che tentò in Italia la carriera di calciatore.

Is Morus passò diverse volte di mano e fu di esempio per altri imprenditori turistici che hanno fatto poi di Santa Margherita di Pula uno dei gioielli dell’industria delle vacanze in Sardegna.

La svolta attuale era nell’aria, da tempo il gruppo Simeone aveva manifestato l’intenzione di non voler più investire nella struttura. Da qui la vendita a un imprenditore turco.

«Nuovi investimenti nel settore sono sempre una buona notizia – dichiara Nicola Palomba (imprenditore turistico) – ci saranno più posti di lavoro durante la ristrutturazione e una più completa offerta turistica nella zona dopo la trasformazione di un albergo che ha un storia importante ed il cui rilancio farà bene al territorio». (p. c.)

