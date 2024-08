Venduti 10mila biglietti, verso il sold-out 

Un’ora e mezzo in campo più quarantacinque minuti in palestra. Grande intensità al “Crai Sport Center” di Assemini dove il Cagliari sta preparando il primo impegno ufficiale della stagione, la partita di Coppa Italia contro la Carrarese, in programma lunedì alla Unipol Domus a partire dalle 21.15 (arbitrerà Ivan Pezzuto di Lecce). Sono stati già venduti oltre 10mila biglietti. Si va, pertanto, verso il sold-out.

Il punto

Sono tutti a disposizione di Nicola eccetto Viola che si è limitato a svolgere un allenamento individuale anche ieri, ma conta di riaggregarsi al gruppo entro il weekend. Ed è atteso oggi nell’Isola Mina, che aveva ottenuto un supplemento di vacanza essendo stato impegnato sino al 15 luglio in Copa America con la Colombia. Sino a domani, presumibilmente, il difensore sarà impegnato tra visite mediche e test vari. Dopodiché, comincerà la preparazione personalizzata nella speranza di essere al passo dei compagni tra la seconda e la terza giornata di campionato. Avrebbe comunque saltato la prima contro la Roma per il turno di squalifica che si trascina dalla passata stagione. Per tutti gli altri è prevista una seduta mattutina oggi ad Asseminello. (f.g.)

