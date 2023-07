Vendute dopo 12 aste le torri incompiute 

Al tredicesimo tentativo l’operazione va in porto. I due scheletri in cemento armato di via Pietri, tra gli uffici finanziari e la Prefettura–Questura, costruiti dalla Compagnia Immobiliare Sardegna srl, fallita nel 2017, sono stati venduti: dopo 12 esperimenti di vendita senza una sola offerta, questa volta gli interessati si sono fatti avanti e l’immobile è stato piazzato a 830mila euro, quasi il doppio rispetto alla base d’asta fissata dal curatore fallimentare in 450mila euro. Lontanissima dal primo tentativo di vendita del 2018, poco più di tre milioni, ritenuta troppo alta dagli imprenditori.

La struttura

Il fabbricato in corso di costruzione, attualmente ancora allo stato grezzo con la sola struttura portante in cemento armato, solai e piani di copertura, è costituito da un piano terra a destinazione commerciale di 2400 metri quadrati e altre due torri di 8 piani ad uso residenziale destinati ad ospitare 72 appartamenti e due piani interrati destinati a parcheggi di oltre 7mila metri quadrati. Un edificio imponente avviato oltre dieci anni fa e che da sei, dopo il fallimento della società, è rimasto bloccato in attesa di cessione al migliore offerente che martedì finalmente è arrivato. Ancora niente si sa dei piani futuri ma appare scontato che rispetto alla concessione via via rinnovata negli anni il futuro dell’immobile non cambierà: commerciale al piano terra e residenziale nelle due torri a 8 piani. L’imprenditore che ha presentato l’offerta vincente dovrebbe completare il fabbricato utilizzando la struttura presente che, secondo le ultime perizie, non risentirebbe del tempo trascorso.

La vendita

Dopo il primo tentativo di vendita nel novembre 2018 con base d’asta di 3.011.000 di euro si era scesi un anno più tardi a 2 milioni, 1.9 milioni nel 2020 fino ad arrivare ai 450mila euro di questo mese che hanno messo i sigilli alla procedura fallimentare originata da debiti per oltre 8 milioni di euro. Aver piazzato il complesso immobiliare a un prezzo di 830mila, nettamente inferiore rispetto alla valutazione di partenza ma comunque importante, fa realisticamente immaginare che finalmente una delle grandi incompiute della città arriverà a compimento. Prima l’amministrazione di Guido Tendas e poi quella di Andrea Lutzu avevano proposto alla società che gestiva i fondi dell’hosting sociale di investire nell’immobile di via Pietri. La proposta non venne ritenuta idonea e sullo scheletro in cemento armato calò il silenzio, rotto finalmente rotto pochi giorni fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA