Venduta la nave ferma al Porto canale 

Adesso è ufficiale: Costa Atlantica, la nave da crociera ormeggiata al Porto canale di Cagliari ormai da mesi, è stata venduta alla MV Cruises I Vesselsco Ltd con sede nelle isole Bahamas.

L’affare

La compagnia italiana l’ha ceduta in via definitiva. Non ai greci di Seajets, come si pensava all’inizio: dall’armatore ellenico era arrivata una manifestazione di interesse ma anche, in seguito, la notifica della rinuncia all’acquisto, dopo essersi visto rifiutata un’offerta.

L’ex Costa Atlantica secondo quanto appreso dall’autorevole quotidiano del trasporto marittimo Shippingitaly da fonti ufficiali, è stata già ribattezzata MAS Islander (abbreviazione di Margaritaville at Sea Islander) e la nuova società armatrice che l’ha rilevata da Costa Crociere è la MV Cruises I Vesselsco Ltd con sede alle isole Bahamas (paese di cui ora infatti batte bandiera). Shipmanager della nave è la società Anglo-Eastern Cruise Management Inc.

La nuova proprietà

Margaritaville at Sea – come spiega Shippingitaly – «è una compagnia di crociere che opera viaggi di due giorni da West Palm Beach, Florida, a Grand Bahama Island. Fondata come Bahamas Paradise Cruise Line alla fine del 2014, ha iniziato a operare le sue prime crociere nel febbraio 2015 con la Grand Celebration, nave nel frattempo dismessa. Da maggio del 2022 la compagnia è stata appunto ribattezzata Margaritaville at Sea a seguito di una partnership tra Bahamas Paradise Cruise Line e il marchio Margaritaville di Jimmy Buffet. Quella che fino a ieri era l’unica nave in flotta, la Grand Classica ribattezzata nel 2022 Margaritaville Paradise, è la ex Classica, acquistata nel 2018 sempre da Costa».

La nave

Costa Atlantica, costruita nel 2000 in Finlandia nel contesto di un progetto che prevedeva la realizzazione di altre cinque navi gemelle (Costa Mediterranea, Carnival Pride, Carnival Spirit, Carnival Legend e Carnival Miracle), è lunga 292 metri, larga 32 e ha una stazza lorda di 86 mila tonnellate.

A bordo può accogliere fino a 2.680 passeggeri ospitati in 1.056 cabine complessive.

