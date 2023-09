Venduta la nave Costa ferma al terminal 

Non è rimasta lì, ferma nella banchina dell’ex International Container Terminal, per rifarsi il look. Delle tre navi ormeggiate del porto canale fino alla primavera, solo una non è stata utilizzata per la nuova stagione crocieristica: la Costa Atlantica.

Da fonti interne c’era chi la dava diretta verso il Mar Nero ma, alla fine, non se n’è fatto nulla. Il motivo, la verità sulla sua sorte, è venuto fuori qualche giorno fa: è in vendita. Anzi, sarebbe stata proprio venduta. Ancora, tuttavia, non si sa a chi né per quanto.

L’affare

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma l’acquirente, secondo indiscrezioni raccolte da Shipping Italy, il quotidiano online del trasporto marittimo che ha anticipato la notizia, non risponderebbe al gruppo greco Seajets, che già aveva rilevato Costa Magica e altre navi passeggeri dopo lo scoppio della pandemia. Secondo Shipping Italy, Seajets infatti risulta abbia presentato un’offerta per l’Atlantica, ma sarebbe stata giudicata non idonea e, quindi, rispedita al mittente. Ma non è dato sapere se nei giorni scorsi ci sia stato un rilancio dell’armatore ellenico, magari decisivo per la chiusura dell’affare. Seajets possiede la flotta più grande che opera nell'Egeo e offre il modo più veloce per viaggiare in nave verso le isole Cicladi e Creta. In passato ha acquistato la Costa Magica, ribattezzandola in Mykonos Magic (da 2.700 passeggeri) e rimasta in disarmo in Grecia. E la stessa società, con sede al Pireo, ha rilevato pure la ex Veendam da Holland America, la Majesty of the Seas da Royal Caribbean e la ex Ocena da P&O.

La nave

Dall’estate del 2021 – riferisce sempre Shipping Italy –, da quando ha issato bandiera delle Bahamas, «la Costa Atlantica non è più di Costa Crociere perché era stata venduta alla Cssc Carnival Cruise Shipping Limited, la compagnia crocieristica nata come joint venture tra Carnival Corporation (controllante della stessa Costa) e il gruppo cinese China State Shipbuilding Corporation (Cssc). L’azienda fino ad oggi ancora non ha operato sul mercato (è destinata a farlo da fine anno con il marchio Adora Cruises) e da alcune settimane si vocifera sul mercato che proprio la partership fra gli americani di Carnival e i cinesi di Cssc in questa società sia presto destinata a risolversi».

Caratteristiche

Non si può certo dire che l’Atlantica sia una nave di ultimissima generazione. Varata nel 1999, con interventi mirati può comunque tornare a solcare i mari da protagonista. Lunga 292 metri, larga 32 metri, ha una stazza lorda di 86 mila tonnellate e può accogliere un massimo di 2.680 passeggeri, ospitati in 1.056 cabine, di cui 54 suite con balcone privato affacciato sul mare.

