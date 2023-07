Venduta la farmacia comunale 

La vendita della farmacia di via San Benedetto è conclusa, un’operazione che consente al Comune di incassare subito 580mila euro da investire in altri settori. L’immobile sparisce quindi ufficialmente dal piano comunale delle alienazioni e delle valorizzazioni.

Resta la farmacia

«Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto con gli acquirenti», ha detto il vicesindaco Tore Sanna durante l’ultima riunione di Consiglio annunciando la vendita diretta agli attuali affittuari della farmacia a seguito di una trattativa privata, prevista dal regolamento dopo due aste andate deserte negli anni.

Strade e caserma

Risorse che il Comune ha già destinato per far fronte a due priorità: 398mila euro andranno a finanziare i lavori di manutenzione nella caserma dei carabinieri di via Milano, gli altri 266mila serviranno per la sistemazione delle strade in città. «Abbiamo approvato un accordo quadro di tre anni per cinque milioni di asfalti in tutta la città», ha ricordato il vicesindaco, «parte di questi fondi incassati con la vendita della farmacia saranno utilizzati per contribuire alla copertura di quella spesa».

I dubbi

Dubbi dai banchi della minoranza: «Nessuna comunicazione istituzionale e non è stata pubblicata alcuna notizia sul sito, l’amministrazione si è limitata a propagandare il rifacimento di alcune strade con le risorse incamerate», il commento del capogruppo di FdI Michele Pisano. «Ci chiediamo se sia conveniente per l’amministrazione perdere 48mila euro di entrate annue certe, come canone d’affitto, in cambio di un incasso di 580mila».

La Giunta ribadisce l’importanza dell’operazione e difende la scelta fatta. «Ci siamo attenuti al regolamento, e prima ancora alla legge, e abbiamo portato a casa un risultato a mio parere importante», la replica del vicesindaco che nell’aula di via Porcu ha ricordato la scadenza del contratto d’affitto della struttura di via San Benedetto nel 2029. «Sono state incassate nuove risorse, e soprattutto le procedure sono state portate avanti con assoluta trasparenza e legittimità», ha sottolineato Sanna, «discorso che vale per la vendita della farmacia così come per qualsiasi atto definito da questa amministrazione».

Sulla stessa linea la leader della maggioranza Valeria Piras: «È da anni che il Comune cerca di alienare questo bene ma purtroppo le aste andavano sempre deserte. Ben venga», ha aggiunto la capogruppo di Rinascita Piras, «il fatto che finalmente si sia raggiunto un accordo sulla base di quello che prevede il nostro regolamento, questo ci consente di avere ulteriori fondi e risolvere altre problematiche urgenti in città».

RIPRODUZIONE RISERVATA