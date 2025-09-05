Venduta la casa natale di Berlinguer 

A l momento appare come un decadente edificio in stile liberty con un’imponente torretta sulla sommità, come si usava allora. Il palazzo Sanna-Cavanna, al centro di Sassari, in viale Dante (all’angolo con via Alghero), tornerà all’antico splendore e soprattutto renderà il giusto onore alla storia della città e del nostro Paese, ricordando in qualche modo uno dei personaggi più illustri della politica italiana: Enrico Berlinguer. Il leader del Partito comunista, infatti, il 25 maggio del 1922, nacque proprio in questo edificio nel quale il padre Mario aveva preso in affitto un alloggio per la famiglia.

Il palazzo che vide i natali all’uomo che, pur mantenendo i rapporti con Mosca, portò il Pci verso il compromesso storico e nell’alveo della via europea del Comunismo, è stato infatti acquisito dalla Fondazione di Sardegna, guidata da Giacomo Spissu, che ora si prepara a ristrutturare l’edificio e restituirlo a nuova vita. I particolari saranno illustrati lunedì durante una conferenza stampa convocata per illustrare appunto «l’acquisizione al patrimonio della Fondazione di un immobile di valore storico nella città di Sassari. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo delle attività culturali e di valorizzazione del territorio», è scritto in una nota.

La storia

Nei mesi scorsi, l’indiscrezione del passaggio di mano del palazzo di viale Dante dove nacque Enrico Berlinguer trapelò e venne pubblicata da alcuni siti Internet. Ora, arriva la conferma con l’avvio delle attività che serviranno a trasformare l’edificio con una nuova destinazione e un progetto culturale che potrà rivitalizzare il centro di Sassari.

Tempo fa si era parlato anche di un’idea che potesse coinvolgere la Fondazione Berlinguer, guidata da Tore Cherchi, ma poi il piano pare sia venuto meno per carenza di fondi da destinare alla creazione di uno spazio museale da parte dell’ente che si occupa della memoria dello storico segretario del Pci. Peraltro, la mostra dedicata al leader comunista, promossa proprio dalla Fondazione Berlinguer nei mesi scorsi ha ottenuto numeri da record con oltre 25 mila presenze nei mesi in cui è stata esposta a Cagliari, nella Passeggiata coperta.

La targa

Circa tre anni fa, in occasione del centenario della nascita di Berlinguer, all’ingresso dell’edificio di viale Dante a Sassari, oggi acquisito dalla Fondazione di Sardegna, venne sistemata una targa che ricordava e metteva in evidenza appunto il luogo dove il leader politico sassarese ebbe i natali. La targa venne oltraggiata negli anni successivi ma poi prontamente ripulita dalle scritte, per ricordare un pezzo di storia della città.

