Olbia.
19 febbraio 2026 alle 00:46

Venduta a 16 anni dal “maestro” 

Dal sogno della cucina all’inferno di violenze nel giro di prostituzione 

Lei era arrivata in Gallura con un sogno, trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro e aveva un maestro di eccezione, un grande chef. Giovanissima, poco più di 16 anni, si era affidata in tutto e per tutto a lui ed è stato l’inizio di una esperienza orribile. Secondo la pm Sara Martino la ragazzina è finita in un raccapricciante giro di prostituzione minorile. Il capo di imputazione è la lunga descrizione di abusi alla quale la vittima è stata costretta, un inferno di violenze morali, fisiche e sessuali, di vessazioni aberranti. La ragazzina sarebbe stata costretta a mangiare da un ciotola per cani, legata con un guinzaglio e violentata. Sarebbe stata picchiata con un bastone ferrato. Allo chef viene contestato di avere costretto la minore a prostituirsi. La storia della giovanissima aspirante chef è stata al centro di una drammatica udienza davanti ai giudici di Tempio.

Inchiesta riaperta

I fatti sono avvenuti a Olbia e in un altro centro costiero. Gli imputati sono lo sfruttatore della giovanissima vittima, lo chef, e tre uomini ai quali sarebbe stata venduta (difesi dagli avvocati Giampaolo Murrighile, Beatrice Sanna, Giampietro Cocco e Letizia Forma). Ieri in aula è successo qualcosa che ha imposto la riapertura delle indagini. Un fatto nuovo del quale hanno preso atto i giudici (collegio presieduto dalla magistrata Caterina Interlandi) e la pm Sara Martino. Tutto è avvenuto durante la deposizione di una specialista che ha seguito la ragazzina e che ha diagnosticato il disturbo da stress post traumatico. È emerso il nome di un uomo che avrebbe abusato della minore, dopo essersi accordato con il principale indagato. Un nome che mai era stato fatto durante l’inchiesta condotta a Olbia. Stando a indiscrezioni, la Procura di Tempio procederà alla identificazione dell’uomo per eventuali, nuove pesantissime contestazioni. Si parla di un componente di una nota famiglia di imprenditori. La presunta vittima si è costituita parte civile ed è assistita dalla avvocata Immacolata Natale e dall’associazione antiviolenza Prospettiva Donna. L’avvocata Immacolata Natale ha dichiarato al termine dell’udienza: «Non commento quanto è avvenuto in aula, la priorità assoluta è soltanto tutelare la mia assistita».

