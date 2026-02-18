Venduta a 16 anni dal “maestro” 

Lei era arrivata in Gallura con un sogno, trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro e aveva un maestro di eccezione, un grande chef. Giovanissima, poco più di 16 anni, si era affidata in tutto e per tutto a lui ed è stato l’inizio di una esperienza orribile. Secondo la pm Sara Martino la ragazzina è finita in un raccapricciante giro di prostituzione minorile. Il capo di imputazione è la lunga descrizione di abusi alla quale la vittima è stata costretta, un inferno di violenze morali, fisiche e sessuali, di vessazioni aberranti. La ragazzina sarebbe stata costretta a mangiare da un ciotola per cani, legata con un guinzaglio e violentata. Sarebbe stata picchiata con un bastone ferrato. Allo chef viene contestato di avere costretto la minore a prostituirsi. La storia della giovanissima aspirante chef è stata al centro di una drammatica udienza davanti ai giudici di Tempio.

Inchiesta riaperta

I fatti sono avvenuti a Olbia e in un altro centro costiero. Gli imputati sono lo sfruttatore della giovanissima vittima, lo chef, e tre uomini ai quali sarebbe stata venduta (difesi dagli avvocati Giampaolo Murrighile, Beatrice Sanna, Giampietro Cocco e Letizia Forma). Ieri in aula è successo qualcosa che ha imposto la riapertura delle indagini. Un fatto nuovo del quale hanno preso atto i giudici (collegio presieduto dalla magistrata Caterina Interlandi) e la pm Sara Martino. Tutto è avvenuto durante la deposizione di una specialista che ha seguito la ragazzina e che ha diagnosticato il disturbo da stress post traumatico. È emerso il nome di un uomo che avrebbe abusato della minore, dopo essersi accordato con il principale indagato. Un nome che mai era stato fatto durante l’inchiesta condotta a Olbia. Stando a indiscrezioni, la Procura di Tempio procederà alla identificazione dell’uomo per eventuali, nuove pesantissime contestazioni. Si parla di un componente di una nota famiglia di imprenditori. La presunta vittima si è costituita parte civile ed è assistita dalla avvocata Immacolata Natale e dall’associazione antiviolenza Prospettiva Donna. L’avvocata Immacolata Natale ha dichiarato al termine dell’udienza: «Non commento quanto è avvenuto in aula, la priorità assoluta è soltanto tutelare la mia assistita».

