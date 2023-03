«Vendo l’oro per pagare le bollette» 

Al civico 3 di via Pergolesi la regola base è la discrezione. «Non pongo mai domande, ognuno ha la sua storia e non tutti sono propensi a metterla in piazza. Anzi, spesso chi entra qui tiene lo sguardo basso quasi per vergogna», spiega Marco, oltre il vetro antiproiettile dove si ritrova un pezzo d’umanità in evidente affanno. «Ho visto qualcuno piangere mentre si liberava a fatica di un oggetto dal grande valore affettivo più che economico. Se ci pensa con una fede ci si paga a stento una bolletta». Allora fa quasi più male arrivare a svendere la propria vita a quei banconi che offrono salvezza rapida in cambio di pochi euro. Spie del malessere che corre tra le strade di Cagliari come probabilmente di ogni altro angolo d'Italia. E non bastano certo gli interni e l’insegna verde speranza del suo negozio a risollevare le sorti già segnate; perché chi varca la porta è evidente sia già arrivato a un punto di non ritorno.

Dopo il boom del 2010, e lo stallo successivo, sembrano aver ringranato la quarta. Alimentati dai prezzi alle stelle e dal bisogno di chi fa sempre più fatica a stare al passo con scadenze e affitti. «I clienti di certo non mancano, soprattutto dopo il crollo della borsa e il conseguente aumento delle quotazioni», racconta Denise dal punto vendita di piazza Repubblica. «Siamo un po’ anche psicologi, perché alla fine ci troviamo a raccogliere le confidenze più intime della gente, ad ascoltare sfoghi e raccogliere lacrime». Così tra i conti che sembrano non tornare mai salta fuori anche il tradimento non ancora metabolizzato. «Spesso le donne tentano di cancellare il passato disfandosi di ogni ricordo vendibile e riconducibile all’allora marito o fidanzato». Anelli, bracciali, collane, e persino l’argenteria regalata per il matrimonio finisce sulla bilancia.

Termometri sociali

Vergogna e lacrime

Quotazione e trattative

«Diciamo che ogni giorno è diverso: in generale l’andamento lo decide la quotazione dell’oro», sottolinea Silvia, collaboratrice del Compro oro a gestione familiare e seminascosto in via Einaudi. Dove gli avventori di uno dei tanti dispensatori di liquidità immediata sparsi per la città sembrano attentissimi alle variazioni del mercato. «Vengono soprattutto anziani in difficoltà o per disfarsi di gioielli che non utilizzano, giovani che vogliono vendere i regali di battesimi, comunioni o cresime e spesso donne che arrivano a disfarsi della fede dopo la fine di una relazione. Ciò che invece accomuna grosso modo tutti è il tentativo di trattare sul prezzo finale». Su cui nessuno sembra però transigere.

Gioiellieri convertiti

Capita anche che chi sino a qualche tempo fa l’oro lo vendeva ora si ritrovi a comprarlo. «Diciamo che negli ultimi anni è diventata l’attività principale», confida Andrea Oppo, titolare dell’omonima attività affacciata su via Bacaredda. «So già che in prossimità della scadenza della carta di credito o dell’arrivo della bolletta mi troverò davanti qualcuno in lacrime. Fa male, soprattutto quando a spingere alla vendita di un oggetto caro dal punto di vista affettivo è un’estrema necessità. In questi casi mi capita di leggere negli occhi di chi ho davanti la rassegnazione per essere arrivati a tanto».

