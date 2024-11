«Vendo calze in strada Grazie al “venerdì nero” mantengo mio figlio» 

La sua vetrina è la mano sinistra che regge un pezzo di cartone di fortuna con scritto “Black Friday, -30%”. «La destra mi serve per esporre il prodotto che vendo». Il suo negozio sono le vie dello shopping, via Manno e via Garibaldi, da fare su e giù per tutto il giorno. «Comincio alle 10, vado via quando chiudono i miei “colleghi”». Il suo “core business” sono le calze: «Hanno sempre un mercato». Francesco D’Alpino, 25 anni, da Scampia, lo trovi (fino a metà dicembre) tutti i giorni nelle strade dello shopping. Fa le “vasche”, incrocia tutti i passanti e a ognuno propone calze, aneddoti e sorrisi. «Tre per cinque euro, bro. Ci sono gli sconti del black friday oggi, approfittane». Accento tipico napoletano, mai volgare, strappa sempre un sorriso nei suoi sketch. «Siamo fatti così, siamo napoletani. Io vengo da un posto dove la droga luccica come l’oro. Potevo scegliere di vendere la droga, come molti amici miei, ho scelto invece di girare l’Italia a vendere le calze. Così mio figlio un giorno sarà fiero di me». Aspetto quasi “rettiliano” per quel viso che ricorda il lineamenti della versione cinematografica di Gollum del “Signore degli Anelli”; voce con decibel doppi rispetto alla media, si prende gioco di tutti. «Adesso abbasso la serranda. A domani». ( ma. mad. )

