Venditori di fiori, slitta il trasferimento 

Slitta all’autunno, o forse anche oltre, lo spostamento dei venditori dei fiori del cimitero comunale di via Marconi, in un’area attrezzata a pochi passi dall’ingresso principale in via Marconi. Il progetto è pronto ma l’iter non si è ancora concluso.

Di certo c’è che tutti i fiorai, sia quelli che si trovano dalla parte di via Francesco, sia quelli dalla parte di via Marconi, lato ingresso cimitero nuovo e lato ingresso cimitero monumentale, saranno raggruppati in una piattaforma coperta in modo da non essere esposti alle intemperie.

Una soluzione che gli stessi fiorai attendono con trepidazione in modo da potersi organizzare nel migliore dei modi. Nel corso degli anni sono stati infatti costretti a diversi spostamenti. L’ultimo la scorsa estate quando i venditori che si trovavano davanti all’ingresso del cimitero monumentale erano stati spostati davanti all’ingresso principale per fare spazio ai lavori per la sistemazione della facciata. In precedenza invece quelli che si trovavano davanti all’ingresso principale erano stati spostati per fare spazio ai lavori di sistemazione della segnaletica e di riordino degli accessi.

