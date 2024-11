Vendite a picco senza incentivi: «Costi troppo alti» 

In parte è “colpa” degli incentivi statali. Che sono finiti. «Le vendite di auto elettriche sono decisamente crollate quando il fondi sono andati esauriti», conferma Alessio Farci, di Secauto. «D’altronde, un’auto elettrica costa in media il 30% in più», a seconda dei modelli anche il 40%,«rispetto a un’auto di pari segmento non elettrica». In parte, è noto, la responsabilità è della mancanza di una infrastruttura adeguata: inadeguatezza per quanto riguarda la diffusione delle colonnine sul territorio ma anche per la tecnologia che non sempre, almeno finora, consente ricariche “fast”. «Questi aspetti sono stati decisivi nell’orientare le scelte dei consumatori», dice ancora Farci. Ora, però, si cambia. A partire dall’infrastruttura. «Sarà importantissima, naturalmente. Ma non basta. Bisognerà limare i prezzi da parte delle aziende produttrici, perché non è pensabile che il sistema vada avanti solo con gli incentivi. E poi abbassare i costi della ricarica». Perché, diversamente, il “carico” della mobilità sostenibile la paga solo il consumatore. Sul mercato ci sono tre tipologie: le ibride tradizionali (con un doppio motore ma quello elettrico si ricarica decelerando e frenando), le plug-in (con doppio motore e quello elettrico si ricarica alle colonnine), e 100% elettriche (un solo motore elettrico). ( ma. mad. )

