Vendita illegale di statue in avorio: negoziante denunciata  

Nove statuette d’avorio in vendita illegalmente sono state notate e sequestrate dai carabinieri Forestali del nucleo Cites di Cagliari in un negozietto alla Marina. Nessuna documentazione che ne provasse la provenienza e il possibile commercio legale. Così la titolare dell’attività commerciale, una 62enne di nazionalità cinese residente a Quartu, è stata denunciata per la violazione dell’articolo 1 della legge 150 del 1992. Sono in corso gli accertamenti per cercare di risalire ai canali illegali per introdurre queste statue e altri oggetti preziosi realizzati in avorio.

Si tratta di oggetti pregiati realizzati con l’avorio e gli elefanti selvatici, soprattutto in Africa e India, continuano ad essere nel mirino dei bracconieri per reperire il prezioso materiale e venderlo nei mercati illegali. Anche in Italia però ci sono delle richieste e i carabinieri Forestali hanno avviato delle indagini arrivando a un negozio nel cuore della Marina. Qui c’erano nove statue in avorio “Netsuke”, piccole sculture tradizionali giapponesi: erano in vendita ma senza documentazione. Sono pezzi di pregevole fattura particolarmente richieste dai collezionisti.

Per la vendita e il commercio, come stabilito per legge, è necessario ottenere una speciale certificazione Cites come stabilito dalla convenzione di Washington ratificata dall’Italia nel 1975 è entrata in vigore il 31 dicembre del 1979 : fissa le regole e i limiti sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Gli elenchi vengono aggiornati periodicamente. (m. v.)

