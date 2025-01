«Vendita finta»: beni sequestrati 

Un altro fallimento a Olbia finisce sotto la lente di ingrandimento della Procura di Tempio e le indagini della Guardia di Finanza aprono un nuovo capitolo di presunte violazione delle procedure a tutela dei creditori. Il pm Mauro Lavra procede per la presunta bancarotta fradolenta legata alla liquidazione giudiziale della Lamierauto snc di Olbia, storica azienda cittadina di forniture per auto (ricambi e accessori) dichiarata fallita nell’ottobre del 2022. Secondo il pm Mauro Lavra un bene della società, un capannone, è stato venduto da uno dei soci a un prezzo inferiore a quello di mercato ed è finito nel patrimonio di due società riconducibili al commercialista olbiese Massimo Curreli. Sempre secondo il pm, la cessione dell’immobile è stata simulata perché di fatto il capannone è sempre rimasto nella disponibilità dei titolari della società fallita. Viene chiamata in causa per la bancarotta la storica azienda olbiese e il commercialista Massimo Curreli.

I provvedimenti

La Procura di Tempio ha chiesto e ottenuto una misura interdittiva per il professionista, divieto di divieto di ricoprire incarichi direttivi e di esercitare la professione di commercialista. Il provvedimento è del gip del Tribunale di Tempio, Alessandro Cossu. La tesi della Procura e della Guardia di Finanza è che il contratto di cessione dell’immobile sia stato del tutto virtuale, nessuna somma sarebbe stata versata al venditore. Il bene, però, formalmente è transitato nel patrimonio delle società attribuite a Curreli, destinatarie, per questa ragione, di un provvedimento di sequestro per un importo di due milioni di euro. In sostanza i finanzieri, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, sostengono di avere individuato e provato una operazione che ha impoverito una società che doveva fare fronte a un crisi finanziaria e a un fallimento. Tesi, ovviamente, da dimostrare. In ogni caso, per ora, ci sono i provvedimenti cautelari del gip.

I protagonisti

La Lamierauto di Olbia è una azienda storica, molto nota in città e in tutta la Gallura per le forniture di parti per auto. Nel 2022 si è chiusa con la sentenza di fallimento una crisi che, in realtà, non era neanche gravissima. Curreli è un professionista che ha legato il suo nome anche alla gestione dell’Olbia Calcio, in passato è stato nel club calcistico come socio.

